Promotion de la musique : les propositions de l'Oiseau rare

Il a plus de 120 000 followers sur sa page Facebook et s'est davantage fait connaître à travers plusieurs de ses compositions musicales dont “Trahison” et “En bandit” qui mettent ses fans d'accord avec son talent. Il, c'est l'artiste “l'Oiseau rare”. Il a récemment proposé des pistes de solutions qui pourraient aider et contribuer au progrès de l'industrie musicale gabonaise. Le chanteur fait des suggestions qui pourraient être examinées aussi bien par les acteurs culturels que le ministère de la Culture. “4 choses nous manquent au " Gabon Moov culture urbaine ", la nuit de la musique, les balafons et des vraies émissions qui mettent les talents de tout le monde en valeur (ça se passe ici)”, a-t-il écrit sur sa page.

Conscient de la léthargie dans laquelle est plongé le secteur musical au Gabon, le chanteur voudrait par le biais de ce post contribuer à la relance des activités musicales, au lendemain de la levée des mesures restrictives prises il y a deux ans dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Il faut un ensemble d'actions concrètes pour redynamiser l'art local.

Que ce message de notre “Oiseau rare” ne tombe pas dans des oreilles de sourds.

R.H.A

Libreville/Gabon