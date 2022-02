Musique : “Eye”, nouvelle tuerie d'Arnold Djoud

“EYE”, c'est la nouvelle signature d'Arnold Djoud, patron du label "Cospad Records". La nouvelle galette musicale est disponible depuis hier sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Après une longue absence, l'artiste propose à ses fans une composition riche en sonorités, ancrée dans la culture gabonaise. Il y mêle africanité, urbanité et popularité. Pour sa quatrième signature, l'artiste a concocté une dizaine de titres qui sont l'illustration du quotidien de la société gabonaise. Infidélité, amour, trahison, passion, mélancolie, patriotisme… autant de thèmes qui constituent la ballade musicale de Djoud. Pour la réalisation de “Eye”, il s'est entouré des meilleurs artistes locaux, dont Lauriane Ekondo, Kiz le Swagando, Queen Koumb, Ndoman et Segame Beatz qui interviennent dans “Appelez les noms” ; largement consommé pendant la dernière Coupe d'Afrique des nations 2 021. “Personne ne sort, fermez-moi le portail-là”.

On se souvient de cette scène de Djoud qui a été largement relayée et parodiée sur les réseaux. Cerise sur le gâteau, l'artiste est passé de la parodie à la composition d'un titre "Volg'Ma" ou “Personne ne sort” . Dans "Volg'Ma", Arnold Djoud relate l'histoire d'un homme marié, mais coureur de jupons qui est pris en flagrant délit d'adultère par son épouse lors de la soirée d'anniversaire de leur mariage. Verte de colère, elle décide de quitter le foyer conjugal séance tenante. Le mari décide alors de fermer le portail de leur résidence et appelle les invités pour l'aider à convaincre sa femme de ne pas le quitter car, il l'aime malgré tout. Et d'une voix ferme, il se met à crier à tous : " Personne ne sort ! " L'album " Eye" (10 titres) est disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux de l'artiste et sur les plateformes légales de téléchargement.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon