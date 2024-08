Mode : les créateurs gabonais veulent se réinventer

Les créateurs de mode gabonais ont décidé d'épouser l'air du temps.

Ils veulent s'adapter aux différentes mutations de leur époque donc, à la nouvelle donne qui veut que désormais la technologie soit au cœur de toute réalisation humaine. La semaine de la mode, qui s'ouvre le 14 août prochain, sera l'occasion pour chacun d'eux d'écrire une nouvelle page de la mode avec ses protagonistes.

Selon eux, l'idée à travers cette rencontre est de trouver les mécanismes pour ne pas être "en marge des problématiques et des avancées du secteur de la mode, en lien avec les avancées technologiques".

Parmi les talks programmés, l'Intelligence artificielle et la propriété intellectuelle. Quelles sont les avancées technologiques adaptées à la mode ? Comment ces avancées contribuent-elles à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des activités du secteur ? Ces progrès technologiques sont-ils accessibles aux acteurs de la mode gabonaise ? Peut-on les appliquer aux réalités et problématiques locales ?

Autant de questions qui seront posées par les panélistes.

"Aujourd'hui, l'IA et les algorithmes écrivent des nouvelles et des romans, génèrent des œuvres d'art, écrivent et interprètent de la musique... autant de productions initialement créées par les "Hommes" exclusivement. Lorsque ces œuvres ne sont pas générées par l'intelligence artificielle seule, elles sont le résultat d'une collaboration homme-machine", expliquent les organisateurs.

Quoi qu'il en soit, les artistes gabonais ont décidé de franchir le cap et de s’adapter à ces nouveaux mécanismes qui pourraient révolutionner leur secteur.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon