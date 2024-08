Mode gabonaise : quel avenir avec l'Intelligence artificielle ?

"Créer l'avenir que nous imaginons et voulons pour la mode gabonaise ".

Telle était l'ambition de l'Association des créateurs et stylistes gabonais (Ucreate) qui s'est réunie du 14 au 16 août au Musée des arts et civilisations pour la 2e édition de la semaine de la mode.

Autour de ce qu'ils ont appelé des fashion talks, ils ont posé et débattu de nombreuses questions avec une place de choix accordée à l'Intelligence artificielle (IA).

Parmi les thèmes abordés, l'un des plus marquant aura été " IA et propriété intellectuelle : enjeux, avantages et limites dans les industries créatives en général et la mode en particulier ".

Pour Dona Pascale Eyeang, présidente d'Ucreate, il était question " de créer son propre narratif pour la mode que nous voulons au Gabon ".

Elle pense, en effet, que l'IA est un outil quil qui peut véritablement soutenir les créateurs non seulement dans leur processus de création, mais aussi dans la gestion de leur activité.

"C'est un outil aux multiples potentialités, offrant de nombreuses opportunités ", soutient-elle Bien que l'IA suscite légitimement des craintes, elle estime qu'il est crucial de maintenir le contrôle en privilégiant une approche collaborative.

Son intervention visait donc à démystifier l'IA, à éveiller l'intérêt et la curiosité des acteurs de la mode, ainsi que du grand public gabonais, face à cette technologie émergente.

" Nous espérons qu'à l'issue de cette présentation, certains ne se contenteront plus d'être de simples consommateurs d'IA, mais deviendront aussi des créateurs d'applications exploitant cette technologie."

Cependant, une question demeure : une œuvre générée par une intelligence artificielle peut-elle être protégée par les différents droits de propriété intellectuelle ? À ce jour, et dans le contexte gabonais, la réponse est négative.

"En République gabonaise, il est impossible de protéger une œuvre générée par l'intelligence artificielle", a déclaré Gildas Borrys Ndong Nang, directeur général du Bureau gabonais des droits d'auteur (Bugada), partenaire de la 2e édition de la semaine de la mode.

Mais face à l'inéluctabilité de l'IA, ce dernier insiste sur la nécessité pour toutes les parties prenantes de se réunir, de discuter et d'évaluer les avantages de l'IA, tout en restant vigilants face aux possibles dérives.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon