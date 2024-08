Le TEDx de Montagne-Sainte a pu “Déconstruire”

Le récent TEDx de Montagne-Sainte n'était pas une simple rencontre.

Il s'agissait d'une journée de découvertes, de réflexions et d'échanges au cœur du thème "Déconstruire".

Pourquoi ce thème ? Pour les initiateurs du concept, Déconstruire c'est “oser questionner ce qui semble établi, c'est explorer les dessous des structures qui régissent notre monde, c'est aussi imaginer et bâtir de nouvelles voies pour demain”.

Mais qu'entend-on par TED (Technology, Entertainment, Design) ? C'est une organisation à but non lucratif mondialement reconnue pour la diffusion des idées qui valent la peine d'être partagées.

Depuis sa création en 1984, TED est un mouvement qui rassemble les plus grands penseurs et innovateurs pour partager leurs visions inspirantes dans divers domaines.

Ce thème était donc une invite à un voyage intellectuel et créatif, où chaque intervention était une pièce de puzzle contribuant à une vision plus vaste et plus riche de la société africaine en général et gabonaise en particulier.

La version gabonaise, deuxième du genre, était une vision soutenue par de jeunes femmes gabonaises.

L'idée est d’inspirer et de mobiliser la communauté gabonaise, en particulier les jeunes et les femmes, autour de discussions profondes et innovantes.

Elles voulaient donc, à travers les intervenants triés sur le volet Déconstruire les normes sociales africaines pour promouvoir des institutions plus représentatives, authentiques et conscientes avec un focus particulier sur les réalités et le contexte sociopolitique du Gabon.

Pour l'occasion, les talks ont été structurés sur divers domaines tels que l'architecture, les industries culturelles et créatives, la démocratie et la gouvernance, ainsi que la libre circulation des Africains.

Et que dire des interventions des visages bien connus qui ont participé à la déconstruction de toutes ces idées reçues qui sont un frein à l'épanouissement et au développement de l'être et de la société ! Après ça, êtes-vous de ceux qui soutiennent que la place de la femme est à la cuisine ?

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon