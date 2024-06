Jocktane/Ali Bongo/Bilie-By-Nze : quelle mouche les a donc piqués ?

Le malheur de Mike Jocktane, cette semaine, est lié à une vidéo enregistrée au sein de son église et dans laquelle il est aperçu en train d'exiger à des ouailles de verser la dîme à hauteur de 50 000 francs CFA, entre autres.

Depuis sa diffusion, deux camps s'affrontent. Il y a ceux, comme Sephora, qui pensent que les Chrétiens ont le droit de disposer de leur argent comme ils le souhaitent. "Je lis ici des critiques envers les Chrétiens ! Quand vous prenez votre argent pour aller consulter des marabouts, faire des sacrifices derrière les bananiers, pour gbasser garçon ou pour chercher des enfants, qui parle ? Alors, pourquoi dès qu'il s’agit de l'oeuvre de Dieu, vous venez critiquer ?", écrit-elle.

Les autres estiment que ce genre de demandes jettent l'opprobre sur les Chrétiens et donnent l'impression que les fidèles ne sont pas capables de réfléchir. "Tu as beaucoup d'argent et ils diront que c'est la prophétie de Dieu. Dieu fait quoi avec l'argent ? C'est un esprit, c'est l'homme qui utilise l'argent pour résoudre ses problèmes. Kiééé, les Chrétiens, vous dormez encore après autant d'années ?", fulmine Fabrice.

De leur côté, le président déchu, Ali Bongo Ondimba, et son ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, ont préféré des sujets plus… terrestres. Ils se sont fendus d'une petite sortie qui a fait sursauter les internautes.

ABO, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, a encore lâché quelques informations sur sa situation personnelle, celle de sa famille et est revenu sur le "Coup de libération" et sa gestion du pouvoir.

En retour, tout en ayant l'impression qu'il veut se dédouaner, les Facebookeurs ont tenu à lui rappeler que son héritage était calamiteux. "Il est en partie responsable de la mauvaise gouvernance et de la corruption dans ce pays frère et ami", souligne Hollo.

Bilie-By-Nze n'a pas souhaité prendre de gants et a tiré à boulets rouges sur le nouveau régime. "On ne bâtit pas une nouvelle espérance en calquant le pire du système que l’on a combattu !", a-t-il déclaré.

On ignore le but recherché, mais cette prise de parole n'a pas vraiment plu. "La Transition est trop gentille avec les anciens détenteurs du pouvoir", s'est énervé Andy. Il faut juste relever que ces déclarations ont été faites alors que le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se trouve en visite officielle en France. Un timing qui n'était sûrement pas fortuit.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon