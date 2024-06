Jeux de societé: Le scrabble pour éveiller les plus jeunes

Permettre au plus grand nombre de maîtriser les techniques du scrabble. C'est le défi que se sont lancé les membres de la communauté Facebook "La merveille du scrabble".

Ce groupe virtuel dont les membres partagent la même passion vient d'organiser la première édition des olympiades du scrabble des jeunes.

La compétition s'est récemment déroulée au complexe scolaire "Le Béret Vert", sis à Ondogho, dans la commune de Libreville. Cette initiative de Sydney Ombina et des autres membres du club "La merveille du scrabble", organisée en partenariat avec la Fédération gabonaise de scrabble et l'entreprise Tonerdesk, vise à promouvoir ce jeu auprès des plus petits.

Quatre équipes divisées en deux catégories A (10-16 ans) et B (6-9 ans) ont pris part à ces olympiades. Il s'agit des écoles : "Le Béret Vert" ; "Les Hirondelles" ; "Michel-Dirat" et le Lycée évangélique de Melen.

Les formules retenues étaient duplicate et classique. "Cette compétition donne l'occasion de reprendre avec les fondamentaux qui vont mettre nos enfants à l’abri de l'illettrisme, l'analphabétisme et l'oisiveté", a rappelé Jean-Yves Mouamba, président de la Fédération ga

bonaise de scrabble.

Par ailleurs, le Gabon participera au prochain championnat du monde de scrabble en juillet prochain en France. Notre pays y est représenté par deux champions : Belphégore Mpaga Reteno et Schelick Ilagou Rekawe.

Plusieurs fois titré sur le plan national et international, Belphégore Mpaga Reteno est champion du Gabon en titre depuis 2017, vice-champion du monde la même année en Suisse et, entre autres, médaillé d'argent aux récents Jeux africains d'Accra, au Ghana.

Quant à Schelick Ilagou Rekawe, il est champion du Gabon (2016) et double vice-champion du monde (2014 et 2015).

AEE

Libreville/Gabon