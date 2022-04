Jeunes dealers d’ecstasy, une menace pour nos enfants

Ce sont les exclusions des élèves pour vente de drogue qui ont mis le feu aux poudres sur la toile. En effet, la nouvelle s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. 11 élèves du Collège et Lycée Sainte-Marie de Libreville ont été exclus de leur établissement pour trafic et consommation de drogue et pour usage de violences. À partir de ce lundi, ces jeunes n'auront plus accès à leur bahut. Sur la toile, plusieurs réactions ont jailli. La plupart suggérant aux responsables des différents établissements scolaires du pays de lancer à leur tour des opérations similaires. Car la vente et la consommation des drogues en milieu scolaire sont un phénomène réel.

Si ce type d'opération est régulièrement mené, le phénomène pourrait prendre du recul. Au reste, le niveau de violence scolaire pourrait avoir un lien avec la consommation des drogues. D'autant plus que le chanvre, les kobolo (appellation populaire de ecstasy, des comprimés) et bien d'autres drogues dures engendrent des effets secondaires. Les jeunes dealers se comportant comme de véritables gangsters parfois armés de couteaux ou autres armes blanches. Influencés, les plus jeunes élèves sont souvent les victimes de ces voyous. "Pauvres petits enfants. Mais ce n’est pas de leur faute. C’est aux parents et leur mauvaise éducation. N’en voulez pas aux petits enfants. L’exclusion à la connaissance n’est pas la bonne solution, ni le fouet. On peut toujours trouver une meilleure solution. Réfléchissez encore", a réagi l'internaute Serge Makaya.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon