Jeu vidéo gabonais : un vivier industriel d'opportunités peu connu

ON savait qu’il existe forcément une communauté de gameurs (jœurs des jeux vidéos) au Gabon. Ce qu’on savait moins, c’est l’existence d’une industrie embryonnaire du jeu vidéo avec des professionnels aux compétences aguerries qui ont même mis sur pied des jeux vidéo en 3D disponibles sur Play store. Et c’est bien la démonstration qu’a faite Gabaodesign, une start-up gabonaise, samedi dernier, à l’Institut français du Gabon, à la faveur de la première journée dédiée à cette industrie particulière. Occasion pour Guy Placide Ibouangue, manager de Gabaodesign et ses équipes, de déconstruire, en premier, les idées reçues selon lesquelles le jeu vidéo n'est destiné qu'aux enfants. "Le jeu vidéo est aussi ludique", tranche-t-il.

C'est l'une des ambitions du jeu LBV-RACE 2 qui consiste à collecter dans l'ordre croissant les 9 blasons des 9 provinces du Gabon dans les rues de la capitale. De plus, au-delà du divertissement, l'industrie du jeu vidéo, a affirmé M. Ibouangue, est la plus importante au monde avec un chiffre d’affaires annuel de plus 180 milliards de dollars, citant le journal Les Échos. Et, donc plus importante que l'industrie du cinéma et de la musique réunis. Autre chose : elle peut, avec son potentiel, contribuer à la création d'emplois au Gabon, au développement des compétences numériques et à la promotion de l'innovation source d'enrichissement. Enfin, derrière le jeu vidéo, il y a la préservation et la promotion culturelle. '

'En mettant en scène des personnages, des environnements, et des histoires inspirées de la culture et de l'histoire du pays, les jeux vidéo pourraient préserver de façon concrète la culture et même la faire connaître auprès d'un public international'', a-t-il renchéri. Mais pour que vive et se développe cette industrie sur le territoire national, et qu'elle soit réellement levier de promotion culturelle et technologique, les jeunes de Gabaodesign en appellent à l'accompagnement de l'État. ''C'est un gros facteur de développement économique, il faut juste mettre les moyens qu'il faut'', lance le Dr Yvan Comlan Owoula B, manager adjoint de Gabaodesign.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon