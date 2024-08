Humeur : de la promesse d'une université à un parc animalier à OYO

Le rêve de l'Université d'Oyo est-il passé ? Probablement.

Le Palais Oyo, ancienne résidence privée d’Omar Bongo située à Ambowé, dans le 1er arrondissement de Libreville, pourtant légué à la jeunesse gabonaise en guise d'héritage de l'ancien président de la République Ali Bongo Ondimba, n'accueillera pas d'étudiants et ne formera personne.

À la place, ce sont des visiteurs, amoureux de faune sauvage, qu'il recevra.

Depuis quelques jours, un spot devenu viral sur les réseaux sociaux annonce l'ouverture imminente d'un “Parc animalier” à Oyo. Ses promoteurs le présentent comme "un sanctuaire exceptionnel" où il sera possible d'admirer "d'incroyables variétés de grands félins tels que lions, tigres, pumas, guépards et même les panthères noires et tachetées".

Dans cette vidéo, on y voit un lion quelque peu chétif et les autres bêtes sauvages citées.

Sur la toile, les réactions s'enchaînent et l'étonnement est grand. Si certains se réjouissent de l'existence de cet espace qui met en avant la richesse faunique du continent, d'autres s'interrogent quant aux motivations d'un tel choix au détriment de la formation de la jeunesse qui est une urgence.

"Donc nous sommes passés à pieds joints de l'université au parc animalier ?", " Un parc animalier est une source de devises. Très bonne initiative. La première fois que je vois un lion, un éléphant, un gorille, c'était en France et cela m'a rendu beaucoup triste. Je peux enfin montrer ces animaux à mes enfants en étant au Gabon ".

Notons que ce site existe depuis 2010 et était réservé pour le seul plaisir des yeux du président déchu et ses convives de marque.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon