Hervé-Patrick Opiangah, Don Quichotte ou véritable Avenger ?

Si la campagne pour le "oui" ou le "non" au prochain référendum a focalisé l'attention des internautes cette semaine, la plainte déposée par Hervé Patrick Opiangah, il y a quelques jours, contre deux activistes n'a pas manqué de les faire saliver.

Pour comprendre cette affaire, il faut planter le décor.

"Au Gabon, deux anciens célèbres influenceurs sont désormais interdits de sortie du territoire, après être revenus au pays suite à la chute du régime d’Ali Bongo. L’interdiction de quitter le Gabon a été décidée par un juge à Stéphane Nzeng et Landry Washington à la suite d'une plainte déposée au pénal par Hervé-Patrick Opiangah, lui un ancien proche du président déchu. Celui-ci accuse les deux militants gabonais de diffamation, d’injures publiques et d’atteinte à son honneur", a expliqué RFI Afrique.

Maintenant que cette plainte a été déposée et que la justice doit faire son travail, certains, comme la page "Mouvement de libération du Gabon", se demandent si nous ne sommes pas en train d'assister à un remake de la nuit des longs couteaux.

Sauf que cette fois, plutôt que d'évoquer une purge au sein d'un unique mouvement, elle semble mettre face à face deux camps. C'est-à-dire que des personnes ou encore des mains noirs feraient tout pour nuire à Opiangah. Washington et Nzeng ne seraient que des pions, croientils savoir.

Sauf que cette analyse manque de solidité puisqu'elle ne tient pas compte du fait que c'est HPO qui a déposé plainte et non l'inverse. Et c'est justement en se basant sur ce point que Gabon Tam-tam va se demander si ce n'est pas plutôt Opiangah qui a un agenda caché.

"Autre épine qu’il a également repérée, cette affaire des influenceurs Stéphane Nzeng et Landry Amieng Washington. Il les sait proches de ceux qui les ont fait venir de l’étranger pour les substituer aux acteurs politiques professionnels, lesquels, pense le CTRI, ne sont plus crédibles. (...) Au nom du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, l’Exécutif de la Transition ne peut intervenir en leur faveur et se trouve presque impuissant de les sortir de ce guêpier", évoque le site en ligne.

Ce même média laisse entendre que la plainte déposée contre X dans l'affaire du Grand marché de Libreville viserait un but : embêter autant de monde que possible, d’autant, croit-on savoir, qu’ils seraient très nombreux à être mouillés dans cette sale affaire.

Au point que la page "Groupe Super Star Media" va prétendre que "Hervé-Patrick Opiangah (HPO) refait surface en tant que figure emblématique de courage et de patriotisme". Rien que ça.

Serge A MOUSSADJI

Libreville/Gabon