Fly Gabon : des prix et un code qui dérangent aux yeux des internautes

Depuis l'annonce des prix promotionnels, de l'arrivée de nouveaux appareils et des premières destinations, c'est une véritable déferlante de posts sur les réseaux sociaux autour de la compagnie aérienne nationale Fly Gabon.

Au départ, plusieurs internautes, comme Japhet, voyaient ce projet d'un bon oeil. Pour eux, Fly Gabon favorise " le développement économique et touristique de la région ", mais est également " une opportunité pour renforcer les échanges commerciaux et les liens culturels entre les différentes provinces du pays " et les prochaines destinations africaines.

Sauf que cet enthousiasme n'a pas duré car les utilisateurs de Facebook ou de X ont vite commencé à relever de multiples bizarreries.

Leur première cible a été les prix promotionnels. "Dans nos quartiers, notre problème ce sont les prix. On veut comparer ceux d'Afrijet et de Setrag. Ainsi, le prix promotionnel aller simple pour fêter Fly Gabon, ouvert à tout le monde, est de 70 800 FCFA TTC de/vers Port-Gentil, 79 800 FCFA TTC de/ vers Oyem, 97 800 CFA TTC de/ vers Franceville", écrit-il.

Avec de tels prix, beaucoup font la grimace. "Est-ce qu'ils ont tenu compte du panier de la ménagère", se demande Sosthène. "Je prends ma voiture, c'est plus simple. 50 000 FCFA de carburant et j'achète des gazelles en route", rigole Edou.

"Voyez par vous-mêmes. Si les tarifs promotionnels sont à ce prix-là, imaginez ce que seront les tarifs normaux. Notons qu'il y a longtemps que l'avion, au Gabon, est devenu un moyen de transport pour les personnes ayant des revenus conséquents, et la venue de la compagnie aérienne nationale Fly Gabon dans ce secteur économique n'y changera rien. Tristes tropiques !", déplore Jean-Paul.

L'autre interrogation tourne autour du code compagnie de Fly Gabon. Pour certains, les appareils de la nouvelle compagnie n'auraient jamais dû voler sans un code particulier.

Au milieu d'un échange houleux, l'internaute Davy a fini par lâcher : "Bien que les destinations soient, pour le moment, nationales, j'ai bien compris, et d'ailleurs sans l'intervention de son DG, que Fly Gabon finira par absorber Afrijet. Cependant, certaines choses me chiffonnent et soulignent une certaine précipitation. Fly Gabon opère déjà, quel est alors son code IATA ? On l'identifie comment ? Trouvez-vous normal d'acheter un billet d'avion Afrijet et embarquer dans un avion aux couleurs de Fly Gabon ? Moi non".

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon