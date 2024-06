Fake news sur la nouvelle loi électorale

Dans une publication titrée "Fake News" sur sa page Facebook, le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Geoffroy Foumboula Libeka, a vigoureusement fustigé, le week-end écoulé, une publication sur la nouvelle loi électorale.

Il s'agit d'une fausse nouvelle, un texte qui tente de jeter une ombre sur le Code adopté la semaine dernière par 85 députés contre 12.

Le texte dénoncé par le député a été plusieurs fois partagé sur les réseaux sociaux : "Aujourd'hui, la majorité des députés nommés par le président de la Transition à l'Assemblée nationale du Gabon a voté la nouvelle loi électorale qui dispose que : désormais, l'or ganisation et le dépouillement de toutes les élections se feront par le ministère de l'Intérieur".

"Plus aucun dépouillement sur place ne sera possible avec PV (procès-verbal) pour chaque représentant des candidats. Quel que soit l'endroit du pays, les urnes devront voyager jusqu'au siège du ministère où l'harmonisation se fera sans regard des populations."

Or, dans sa réaction, le membre du Parlement affirme que c'est tout faux : "Même dans les plus grandes dictatures du monde, où est-ce qu'on a vu toutes les urnes voyager pour être dépouillées en présence d'une personne et sans regard de la population ? Même dans la fiction, ce n'est pas imaginable ", a-t-il écrit.

Avant de poursuivre : "Les urnes sont dépouillées sur place comme dans toutes les élections. Ce que nous, opposés au vote contestions c'est notamment le fait que le ministère soit désormais le seul à intervenir sur tout le processus allant du fichier électoral à l'annonce des résultats, sachant au passage qu'il désignera désormais tout seul les membres des commissions électorales."

Toutefois, pour que le texte soit définitivement adopté, il doit aussi être examiné par les sénateurs qui eux sont désormais sous les projecteurs des internautes.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon