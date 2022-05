Élection Miss et Mister Gabon France 2022 sur les rails

Il y a bien longtemps qu'on n'a plus entendu parler de concours de beauté au Gabon. Pour des raisons qu'on n'évoquera certainement pas dans cette rubrique, cette compétition a été enterrée depuis bientôt 7 ans. L'association “Le live” a décidé d'exhumer ce concept en France. Après le silence imposé par le Covid-19, la responsable de cette association Jessy Guillot vient d'annoncer l'organisation de la 4e édition de Miss et Mister Gabon France 2022.

Au-delà des aspects purement événementiels, l'initiatrice souhaite valoriser et magnifier la beauté et le patrimoine culturel gabonais à travers cette élection. Elle récompense les jeunes Gabonais avertis et fixés sur des valeurs de morale, d'éducation, de persévérance, de courage, de solidarité, de fair-play et, désormais, d'entraide. À ce propos, la dernière édition de Miss et Mister Gabon France n'a pas fait que proposer sa beauté. Elle a séduit le jury par la pertinence de son projet essentiellement axé sur l'entraide. “Dans son projet humanitaire, il était question d’être au plus près de la diaspora afin de soutenir leurs besoins vitaux au minimum”, a indiqué la responsable de l'association “Le Live”.

Les ambassadeurs bénéficient d'accompagnement de la part de coachs certifiés. Pour être dans la course, il suffit de remplir les conditions d'éligibilité suivantes : être Gabonais d'origine ou de nationalité, avoir entre 18 et 32 ans, mesurer au moins 1m 60 (femmes) et 1m70 (hommes), porter un projet humanitaire, résider en France, avoir le statut de célibataire sur sa pièce d'identité.

R.H.A

Libreville/Gabon