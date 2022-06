Don de sang : Ntchina, une application pour donneurs

Avez-vous déjà vécu le stress lié à la recherche d'un donneur de poche de sang ? Avec un malade dont la vie est menacée et qui doit recevoir ce précieux liquide. Accident, accouchement, opération chirurgicale… Les produits sanguins sont utilisés quotidiennement pour stopper les hémorragies. Lesquelles sont la cause de nombreux décès et la principale source de besoins en sang des hôpitaux et urgentistes. Pour obtenir ce précieux liquide qui redonne vie, on est souvent soumis à un parcours du combattant. Fini les tracasseries et alertes sur les réseaux sociaux pour avoir un donneur. Alvine Yeno a trouvé la solution à ce problème.

Elle a profité de la Journée mondiale du don de sang, célébrée hier, 14 juin, pour présenter l'application Ntchina (sang en langue Omyene) qui est une plateforme communautaire d'entraide au don de sang. La jeune fan de numérique veut faciliter l'accès à la banque de sang à travers cette application qui met à disposition une liste de donneurs déjà enregistrés dans un répertoire sur la plateforme. "Lorsqu’un proche a besoin de transfusion sanguine, généralement le commun des mortels fait place à la panique et au stress. On se lance désespérément à la recherche d’un donneur. Notre cheval de bataille est de faciliter l’accès au don de sang via notre application, pour une meilleure prise en charge des personnes dans le besoin, les malades, les femmes enceintes, les accidentés etc.", explique la conceptrice de cet outil d'aide. Le concepteur de l'application invite les donneurs à télécharger l'application et à s'y inscrire.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon