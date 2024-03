CaPay, un petit pas de plus vers le succès

Une toute petite innovation numérique fait actuellement son chemin pour créer une grande révolution dans les entreprises, au niveau du traitement salarial.

Les grandes sociétés comptant plusieurs employés dont le salaire est payé à la main peuvent désormais, si elles le souhaitent, juste faire un clic pour virer l'argent de leurs salariés dans leurs différents téléphones. Tout cela est possible grâce à l’ingénieuse idée d'Ariane Akeret, une jeune gabonaise, fondatrice de la start-up " CaPay ", qui est également le nom de son application.

La fondatrice a inauguré vendredi dernier le siège social de son agence au quartier London, à Libreville. "Cette agence n'est pas simplement un lieu de travail, mais un symbole de notre engagement envers l'excellence et l'innovation. C'est un espace où les idées se rencontrent, où les collaborations se forment et où les projets se concrétisent", a-t-elle souligné.

Hormis ce siège acquis, l'entreprise enregistre davantage de nouveaux partenariats avec cette idée révolutionnaire pouvant permettre de payer les retraités à distance et les fonctionnaires travaillant à l'intérieur du pays.

"Nous nous sommes rendus compte qu’au Gabon, les personnes bancarisées ont souvent du mal à percevoir leurs salaires pour diverses raisons : problème de connexion, retard d’approvisionnement des distributeurs, etc. Alors, imaginez les personnes non bancarisées. Que ressentent-elles lorsqu’elles doivent passer des heures en file pour percevoir de petites sommes ? Puisqu’on n’est pas bancari- sé quand on perçoit moins de 300 000 francs", explique l’entrepreneuse numérique.

G.M NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon