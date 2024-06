BLA : la compassion a remplacé la conspiration et l'indifférence

Certains supposent que sa maladie n'est qu'un leurre pour se soustraire à la justice gabonaise. D'autres disent qu'il est réellement souffrant. Des esprits malveillants ont même annoncé mercredi soir écoulé son décès. Toutes les théories sont mises sur la table dès qu'il s'agit de Brice Laccruche Alihanga (BLA). Son état de santé, depuis le début de son procès, a donc toujours été au centre des débats.

Mais depuis que le public a appris son admission, en urgence, dans une structure hospitalière, de plus en plus de personnes pensent qu'il est temps de faire cesser cette pression judiciaire.

Elles souhaitent que l'ancien directeur de cabinet du président déchu, Ali Bongo Ondimba, puisse se soigner correctement et répondre après de ses actes.

"Les récents événements entourant l’affaire Brice Laccruche Alihanga donnent l’impression d’un acharnement incessant contre cet homme. Ancien proche collaborateur de l’ex-président Ali Bongo Ondimba, BLA est aujourd’hui au coeur d’une tempête judiciaire sans précédent. La dernière action en date, où des magistrats accompagnés d’un huissier ont été envoyés pour vérifier son hospitalisation, laisse penser que la justice gabonaise dépasse les limites de la décence. C’est inadmissible, car de mémoire, jamais un homme, dont on n’arrive pas en plus à prouver la culpabilité avec des faits clairs et pas des approximations, n’a fait l’objet d’une telle déferlante de haine", écrit Digital News.

Si la page "Le Gabon aujourd'hui" parle d'une attitude choquante et indécente, "À la une du Gabon" on ne passe pas par quatre chemins :

" Les avocats de Brice Laccruche Alihanga soulignent que les juges sont en grande partie responsables de son grave état de santé ".

Certains vont alors faire un parallèle entre BLA et l'ancien président. "On n'a pas envoyé de magistrat constater l'état de santé d'Ali Bongo, mais on traite BLA comme un ennemi public n° 1. C'est inadmissible ! ", s'emporte Aïchato sur Facebook.

" Pourquoi Ali Bongo n'est pas poursuivi pour ce qu'il a fait ? C'est juste une catégorie et cela nous laisse croire qu'il y a des règlements de comptes ! Je souhaite voir Ali Bongo à la barre ", avance Weelld.

Et si finalement certains anciens dignitaires étaient encore sournoisement à la manoeuvre, se demandent des Facebookeurs.

Comme Ousmane : " Le procès est une simple vengeance orchestrée par ceux qui ont perdu leur pouvoir !" Ibrahim avance une autre théorie. Il pense plutôt que BLA a été mis en avant pour symboliser la guerre menée contre l'ancien régime. " On voit bien que la justice est utilisée pour régler des comptes de l'époque Bongo ! "

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon