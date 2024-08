André Pépé Nze : le Phoenix qui renaît de ses cendres samedi prochain

Le "Coup de la libération" qui sera célébré le 30 août au Gabon a une saveur particulière pour la communauté artistique.

Si d'aucuns, en raison de leurs choix politiques et autres, ont été mis en retrait par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), d'autres retrouvent la lumière.

C'est le cas de l'artiste de la chanson à succès "Nzale", André Pépé Nze, qui, lors de l'ouverture des travaux du Dialogue national inclusif (DNI), s'était offert une prestation qui avait ému plus d'un, dont le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lequel l'avait d'ailleurs reçu au Palais présidentiel pour l'honorer.

Cette fois, et s'appuyant sur sa bonne étoile, l'artiste donne rendez-vous aux mélomanes ce 31 août 2024.

"Dans un élan de restauration, André Pépé Nze nous transporte dans un voyage où l’émotion est reine, où la musique et la poésie se mêlent pour créer une expérience unique. Ce concert est bien plus qu’une simple performance, c’est une véritable renaissance, une explosion de créativité et de passion. Ce samedi, tel un Phoenix, il fait son grand retour sur scène avec un spectacle qui promet d’être inoubliable. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel", renseigne une source proche de l'artiste.

De nouveau sous le feu des projecteurs, l'artiste espère se produire devant des milliers de fans qui feront le déplacement. D'autant que celui-ci sera accompagné du groupe Mbala.

L'événement du 31 août se déroulera sous le chapiteau du stade d'Angondjé.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon