AMR E-Sport : "un projet qui fédère les communautés de gamers"

AMR E-Sport , une nouvelle agence d'esport fondée par le Gabonais Wiliann Amiar, marque une étape importante dans le développement des compétitions de jeux vidéo.

Passionné de jeux vidéo depuis toujours, il a participé à plusieurs compétitions avant de remporter une victoire significative en 2022.

"C'est de là que m'est venue l'idée d'en faire un projet. J'avais envie de mélanger entrepreneuriat et passion", explique-t-il.

Spécialisée dans l'organisation, la gestion et la conception d'événements dédiés aux jeux vidéo, l'agence se distingue par une offre diversifiée et attrayante qui s'adresse aussi bien aux amateurs de consoles Playstation qu'à ceux de la Switch.

En se positionnant comme un acteur majeur du secteur, AMR E-Sport s'illustre déjà par son implication dans des événements de grande envergure.

Ainsi, l'agence a récemment collaboré en tant que partenaire de la troisième édition du Moov Africa E-League.

Cette compétition a attiré de nombreux participants, séduits par l'opportunité de remporter un premier prix de 500 000 FCFA ainsi qu'une console PS5.

Wiliann Amiar voit grand pour l'avenir du e-sport gabonais.

"J'ai pour ambition de former une élite de champions gabonais, qui pourra participer à des compétitions internationales, tout en organisant des événements internationaux à Libreville, en invitant des joueurs du monde entier."

Le succès de cet événement témoigne de l'engagement d'AMR E-Sport à promouvoir le e-sport et à créer des opportunités pour les joueurs de tous horizons.

Basée à la fois à Montréal et à Libreville, l'agence symbolise un pont culturel et technologique entre le Canada et le Gabon, renforçant les liens entre les deux pays à travers le monde dynamique du gaming.

Flavie D.F.

Libreville/Gabon