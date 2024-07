African Creative Awards : Fabienne Medzoghe et Nervakez Motion au pinacle

Les awards africains de la créativité (African Creative Awards) ont baissé leurs stores samedi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Deux Gabonais étaient parmi les finalistes de cette compétition africaine qui a rassemblé les meilleurs dans les 12 catégories de départ.

À l'issue des votes, Fabienne Medzoghe a remporte le prix de la meilleure créative féminine de l'African Creative Awards (ACA 2024) et Jonathan Ndoutoum dit Nervakez Motion a obtenu le prix Silver de cette édition. Le duo gabonais fait partie du trio des créatifs africains les plus inspirants de l'année 2024.

Et si vous vous demandiez qui est Nervakez, sachez qu'il est le maître des visuels des dernières grandes rencontres sportives mondiales, à l'instar de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2024), l'Euro 2024 et les prochains JO de Paris.

Les ACA sont un e reconnaissance qui célèbre et honore les talents africains dans le domaine des arts numériques et visuels.

Les prix décernés visent à reconnaître l’excellence et l’innovation des créatifs, des artistes et des communicants visuels qui repoussent les limites de la créativité.

Les industries créatives sont des moteurs essentiels de développement, et les African Creative Awards jouent un rôle crucial en mettant en lumière les talents émergents et établis, en promouvant la diversité culturelle et en soutenant la croissance de l’industrie créative africaine.

Notre mission est de fournir une plateforme de distinction et de mérite pour les professionnels des arts numériques et visuels, tout en célébrant la richesse et la diversité de la créativité africaine. L'objectif de cette compétition est donc clair : promouvoir les talents émergents et établis dans les industries créatives africaines , encourager l’innovation et la créativité au sein de la communauté artistique africaine et mettre en lumière la diversité culturelle et artistique de l’Afrique à travers les œuvres primées.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon