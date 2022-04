Port-Gentil/Violences en milieu scolaire : le tribunal sensibilise les enseignants

Quatre magistrats du Tribunal de Port-Gentil ont, la semaine dernière, entretenu les enseignants du primaire et du secondaire, au centre d’appui pédagogique et logistique de la circonscription scolaire de l’Ogooué-Maritime, sur le thème des violences en milieu scolaire. En présence de la secrétaire générale de province, Eryll Roponat épse Mbina, représentant le gouverneur. Organisée dans le cadre du programme gouvernemental " Gabon Égalité " tendant à vulgariser la loi n° 006/2 021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, cette activité a permis au premier président, Édouard Boumbeya Sossi, d'apporter des éclairages sur des modifications introduites par la loi n° 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil.

Il a fait une étude comparée entre les anciennes dispositions et les nouvelles. Ainsi, l'article 114 nouveau prescrit le choix du domicile conjugal aux deux époux alors que ce choix relevait du monopole du mari. Le procureur général Édith Christiane Mvou Loubamono a, quant à elle, axé son propos sur les modifications du Code pénal. Elle a défini les formes de violences, le harcèlement en milieu scolaire et les discriminations. Et Léandre N'wompahouin, procureur de la République, s'est appesanti sur les violences en milieu scolaire. Enfin, le président du Tribunal, Christian Ambengat, a renseigné sur la procédure utilisée lorsque des mineurs ou des femmes sont en difficulté.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon