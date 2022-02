Port-Gentil : une cinquantaine de compteurs d'eau volés

Des personnes non encore identifiées ont réussi, en une semaine, à s'emparer, apprend-on de source digne de foi, d'au moins cinquante compteurs d'eau dans différents quartiers de Port-Gentil. Signe de l'insécurité de plus en plus grandissante dans la capitale économique. À la direction de la région Littoral, on assure avoir déposé une plainte en bonne et due forme auprès de l'antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) contre inconnu. Ce sont de nombreux foyers qui se retrouvent aujourd'hui privés d'eau, sans savoir jusqu'à quand la situation pourrait perdurer.

Le plus curieux est que ces actes répréhensibles interviennent en plein couvre-feu, moment au cours duquel la cité est censée être quadrillée par les forces de sécurité et de défense. Surtout que plusieurs autres cas de vols sont enregistrés, à l'exemple des panneaux solaires. Selon certaines sources, les compteurs volés seraient revendus aux bijoutiers pour leur transformation. Il n'en fallait pas plus pour créer la psychose auprès des consommateurs. Beaucoup courent ces derniers temps vers les soudeurs pour se faire fabriquer des espèces de coffrets cadenassés en vue de sécuriser leurs compteurs. La force publique est interpellée pour des actions plus rassurantes "au lieu de ces contrôles qui ne le sont que de nom".

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon