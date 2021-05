Port-Gentil : L’électrification des cantons du département de Bendjè en perspective

EN l’absence du Dr Barrys Ogoula-Olingot, président du Conseil départemental de Bendjè, le deuxième vice-président dudit Conseil, André Meye, assisté de quelques collaborateurs, a conféré, jeudi, avec une délégation d’artisans experts en énergie solaire venue parler de l’électrification des cantons de Bendjè.

Conduite par Amour Agamboue, représentant provincial actif dans le cadre du projet " Azobe " dédié aux artisans, la délégation comprenait, outre Nicolas Ducasse, artisan solaire formateur venu de France, l’entrepreneur Yannick Wenceslas Robaky qui se propose d’électrifier les cantons du département. Proposition bienvenue, à en croire André Meye, pour qui " cette énergie va améliorer les conditions de vie des populations des villages " . Il s’agira, en fait, de poursuivre un programme d’électrification entamé par les Conseils précédents, mais qui a connu des fortunes diverses et n’est pas allé à son terme. C’est donc avec une attention " toute particulière " que les propositions des visiteurs du bureau du conseil seront examinées.

Amour Agamboue en a profité pour présenter à ses interlocuteurs la future chambre nationale des métiers du Gabon (CNMG) dans laquelle les artisans auront un grand rôle à jouer. D’où les projets mis en œuvre par le Gabon et les partenaires au développement, notamment la délégation de l’Union européenne et l’ambassade de France au Gabon, tendant à former les artisans afin de les préparer à y prendre une part active.