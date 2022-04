Port-Gentil : le prix du fer à béton en passe d'augmenter

La barre de fer à béton de 6 mm (ou barre de 6) se fait rare dans les quincailleries de Port-Gentil. Pénalisant de fait les sociétés et les particuliers dont les chantiers en cours sont en mode arrêt. Selon certains grossistes, cette situation découlerait d'une panne mécanique enregistrée sur l'une des moules au niveau de l'usine de Libreville. Mais aussi la hausse du prix du fer à l'international. Or pour d'autres, sans toutefois démentir l'information, la pénurie actuelle serait voulue. Voire entretenue pour justement “valider” la hausse qui se profile.

Les revendeurs malins auraient même déjà bloqué leurs stocks afin d'y voir clair dans les prochains jours ou semaines. L'une de nos sources indique que la barre de fer de 6 mm, qui se vendrait alors à 2 800 francs à la sortie de l'usine et à 3 000 francs dans les quincailleries, reviendrait alors – dans le schéma qui se dessine – entre 3 150 francs et 3 200 francs chez les grossistes et 3 500 francs chez les détaillants. Il en serait ainsi de même pour la barre de 8 mm qui reviendrait à 4 500 francs chez les revendeurs.

RAD

POG/Gabon