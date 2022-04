Port-Gentil : le PDS à la conquête du 3e arrondissement

"Qui veut voyager loin ménage sa monture", dit un dicton bien connu. C'est fort de cela que le Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) a procédé samedi dernier, à l'installation de nombreuses cellules (organes de base du parti), dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. Suite logique de la restructuration, pour plus de dynamisme et d'efficacité, de plusieurs entités de cette formation politique de l'opposition modérée.

Des installations suivies de près par le vice-président du PDS, Jean Blaise Nguimbi. Les néomilitants ont mission, entre autres, de ratisser large pour des adhésions encore plus massives avant 2023, considéré comme année électorale. Ils ont bénéficié, après avoir arboré l'écharpe orange, couleur de ce mouvement, et reçu ses statuts, de sages conseils du conseiller du président, Michel Nzambounga, qui a éclairé leur lanterne, en vue de ne pas se perdre dans certains méandres. D'après lui, "faire de la politique ce n'est pas casser la ville, insulter, critiquer sans proposer, se lamenter… la politique c'est exercer le pouvoir. Vous êtes en quête du pouvoir. Lorsqu'on cherche à exercer le pouvoir, on devient un guide pour les autres. Vous devez donc avoir un bon témoignage autour de vous". Et de renchérir : "Comment voulez-vous attirer des gens si vos actes n'obéissent pas aux règles de la société ?". Il a enfin fait savoir que le PDS est un parti détribalisé.

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon