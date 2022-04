Port-Gentil : des pièces de musée à la recherche d’un second souffle

Que vont devenir les pièces de musée exposées depuis plus d’une décennie à la foire municipale Pierre-Louis Agondjo-Okawe ? Leur propriétaire, Augustin Ndenguinot Agondjo, est venu en faire l’inventaire. Au nombre de 152, les pièces de musée louées à la municipalité de Port-Gentil ont, semble-t-il, fait leur temps dans les locaux qui les abritaient. Les visites y sont de plus en plus rares et les restrictions budgétaires peuvent difficilement permettre leur conservation par la mairie. Pièces d’origine, collectionnées depuis de nombreuses années, elles gagneraient à être authentifiées et à être portées à la connaissance d’un plus grand public. C’est ce à quoi va s’atteler Ndenguinot Agondjo, qui dispose en réalité d’une collection de près de trois cents pièces.

L’homme a fait venir deux antiquaires dont l’expertise va permettre la réalisation d’un catalogue dûment documenté. Il s’agira ensuite d’explorer les voies et moyens de promouvoir ce patrimoine dans une galerie d’art à même de les accueillir dans de meilleures conditions de conservation. En effet, si l’exportation de telles œuvres n’est plus à l’ordre du jour, leur exposition et leur visibilité à travers le monde peuvent être envisagées grâce aux possibilités qu’offre aujourd’hui l’Internet. Ainsi, ces témoins culturels issus des neuf provinces du pays continueront à raconter une bonne partie de l’histoire du Gabon.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon