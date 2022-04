Muleby, la nouvelle voie d’Annie Flore Batchiellilys

L’artiste musicienne auteur-compositeur interprète Annie Flore Batchiellilys a présenté, vendredi dernier, dans une structure événementielle de Port-Gentil, ce qu’elle a appelé " une nouvelle corde à la voie de sa voix ", un cabinet de médiation professionnelle et conseils baptisé Muleby, le corps de garde en punu. Devant un parterre d’invités, l’artiste a longuement développé sa nouvelle orientation, non sans avoir rassuré les mélomanes sur le fait qu’elle n’arrête pas du tout de chanter.

C’est parce qu’elle est passionnée par l’humain, dit-elle, qu’après plus de trente ans de vie artistique, elle a décidé de " retourner à l’école " apprendre un autre métier, la médiation professionnelle, pour qu’" on ne laisse plus les situations conflictuelles dégénérer ". Elle a soutenu que " la médiation professionnelle permet à deux parties ou deux entreprises en situation conflictuelle de recourir à un tiers pour trouver une solution par le dialogue, sans passer devant les tribunaux ". Le choix du nom ? " Au village, tous les conflits trouvaient leurs résolutions au " Muleby ", le temple de la relation ".

Une originalité : les services de Muleby (résolution des conflits, accompagnement d’entreprises, conseils) seront payés en argent ou en troc défini comme " un contrat moral entre deux personnes qui vont avoir des accords sur les services ou les objets qu’elles vont échanger ".

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon