Gamba : remise de pirogues et de chèques aux populations locales pour leur autonomisation

L'Organisation non gouvernementale (ONG) “Espace-Ndougou” se veut davantage un partenaire à l'essor du département de Ndougou (Gamba). Elle l'a encore prouvé samedi dernier avec la remise d'un don de pirogues (pour encourager l'activité de la pêche) et des chèques aux bénéficiaires du Fonds d'investissement communautaires (FIC). Au total, 19 opérateurs économiques locaux sur les 300 qui en ont fait auparavant la demande ont obtenu gain de cause dans les secteurs suivants : commerce des services, restauration, environnement, développement durable, formation, couture, élevage des poules pondeuses, etc. Le FIC incite à la création des activités génératrices de revenus (AGR) pour aider les populations à s'autogérer.

Les délais de remboursement des prêts accordés vont de 3 à 8 mois. Et le taux de remboursement, pour commencer, est de 10 % du montant alloué. Des critères sont exigés pour être éligibles à ces financements innovants. Comme la présentation d'un certificat de résidence dûment établi par les autorités compétentes, et disposer d'une caution physique. Pour les pirogues, il y avait 10 motorisées, assorties d'un kit complet d'accessoires de pêche, et 5 en résine pour "perpétuer la tradition locale de la pêche et inciter les populations à renouer avec la lagune".

Tout cela est accompagné, à titre gracieux, de documents administratifs d'embarcation des pirogues. Et des 5 pirogues en résine, 2 sont affectées aux femmes pour la traversée vers leurs plantations. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre Mouguiama-Daouda, président honoraire d'Espace-Ndougou.

Dieudonné MVOUBOU

Gamba/Gabon