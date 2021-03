Droit : La presse locale à l’école des arcanes de la justice

À l’initiative de l’antenne provinciale de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), les femmes et hommes de médias ont eu droit, mercredi dernier au Palais de justice, à des exposés sur des éléments du vocabulaire judiciaire. Les rapports entre médias et justice y ont figuré en bonne place.

Garde à vue de 48 heures renouvelables, déferrement (transfert de la personne du commissariat vers le Palais de justice pour un entretien avec le procureur), mise sous mandat de dépôt (placement en détention à l’issue d’une audience) ont été expliqués aux journalistes. De même que les délais de détention des délits (18 mois maximum) et des crimes (24 mois maximum). Léandre N’wompahouin (procureur de la République), Carelle Mabicka épouse Mintsa-Oyono (procureure adjointe) et Gillmore Edouma (juge d’instruction), ont indiqué que les mis en cause conservent tous leurs droits et sont présumés innocents tant qu’ils n’ont pas été jugés et reconnus coupables.