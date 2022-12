Bendjé : les populations face aux inondations

DEPUIS des jours, les populations du département de Bendjé dans la province de l'Ogooué-Maritime font face à des inondations. Suite à cet état de fait, mandat a été donné au gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, accompagné du président du Conseil départemental de Bendjé, Louis Barrys Ogoula Olingo, de se rendre dans les villages touchés pour s'imprégner de la situation. Il s'agit des 15 villages des cantons Ogooué et Anengué. Partout, le constat établi est des plus préoccupants : plusieurs habitations sont dans l'eau à cause de la montée des eaux de l’Ogooué. Heureusement, il n'y a pas des pertes en vies humaines pour l’instant, mais les dégâts matériels sont énormes.

Les populations vivant sur le littoral du Lac et de l’Ogooué ont fui leurs villages. Selon elles, cette montée des eaux de fin 2022 est plus forte que celle de 2019. Le gouverneur Ngome Ayong a pu ainsi se faire une idée exacte de la situation et de l'ampleur des dégâts causés. Le rapport qu'il rendra sera donc objectif. Mais en attendant, le chef du canton Anengué, Boniface Aboghé, déplore cette déveine et prie Dieu de conjurer ce mauvais sort réservé à son canton et au canton Ogooué. Il se souvient, néanmoins, qu'“une montée des eaux de cette nature date de 1965. Et c'est juste impensable que cela arrive encore 57 ans après”. Et d'ajouter, atterré : “désormais nous faisons face à deux ennemis : l’eau et les éléphants qui ravagent nos plantations”.

Serge YACKELE MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon