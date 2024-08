30 AOÛT/Diplomatie : un succès grandissant sur la scène internationale

Isolé, traité de putschiste au lendemain du coup de force du 30 août 2023, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema fait désormais partie des dirigeants fréquentables.

Étant dorénavant le bienvenu aux différents échanges mondiaux de l'heure, notamment la COP28 qui s'est tenue à Dubaï (Émirats arabes unis), le chef de l'État connaît un succès inattendu et grandissant sur la scène internationale, selon de nombreux observateurs.

Comment le général-président a-t-il réussi à s'imposer et convaincre les acteurs bilatéraux et multilatéraux les plus sceptiques ? Les éléments de réponse se trouvent dans le caractère paisible de la transition gabonaise et dans une gestion diplomatique habile, qui ont permis au chef de l'État de gagner la confiance et la reconnaissance de ses pairs de la sous-région d'abord, des autres dirigeants du monde ensuite.

Grâce à une offensive diplomatique marquée par de multiples voyages et rencontres à l'international,Brice Clotaire Oligui Nguema a obtenu la levée des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) contre le Gabon.

Une réintégration qui a permis à notre pays de retrouver sa place au sein de l'institution sous-régionale.

L'un des symboles forts de cette reconnaissance internationale a sans doute été la rencontre avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Elysée à Paris le 31 mai 2024.

Les signaux plus que positifs enregistrés dans le processus de transition au Gabon, avec l'organisation du Dialogue national inclusif, le respect du chronogramme de la Transition, ont contribué à rassurer les différents partenaires.

" En combinant légitimité interne, crédibilité de la vision, gouvernance inclusive et stratégie diplomatique ingénieuse, le président de la Transition a réussi à s'imposer sur la scène internationale, défiant les pré jugés et réécrivant les règles du jeu diplomatique", analyse le docteur Jean Delors Biyoghe dans une publication sur sa page facebook le 31 juillet dernier.

Le politologue évoque également quelques axes de la méthode Oligui parmi lesquels, la diplomatie de l'explication et le respect des sanctions internationales.

Si l'on peut se féliciter de ce succès diplomatique conforté par des garanties du retour à l'ordre constitutionnel, il faut cependant relever que le général-président devra encore faire sauter beaucoup de verrous, pour asseoir sa légitimité sur la scène internationale.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon