Le Gabon célèbre la Journée de la libération

On est sûr d'une chose : personne ne peut prétendre avoir déjà vécu un tel évènement.

Ce d'autant plus qu'il n'y a jamais eu, avant la présente, une édition de la Journée nationale de la libération, en souvenir des évènements du 30 août 2023 relatifs à la prise du pouvoir par les Forces de défense et de sécurité (FDS)... L'évènement que notre pays célèbre dès ce jeudi est donc le souvenir du coup d'Etat militaire, considéré par certains comme "coup de libération".

Cela au regard de l'adhésion populaire que la prise de pouvoir par les FDS, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a suscitée aussi bien chez les Gabonaises et les Gabonais vivant au pays que chez ceux de la diaspora.

C'est fort de ce constat que les autorités de la Transition, notamment l'Exécutif, a décidé d'instituer une Journée nationale de la libération. Celle-ci commémore la prise effective du pouvoir par les FDS.

Toute chose ayant coûté la gestion du pays au président Ali Bongo Ondimba, qui était à sa tête depuis 2009.

Cela avait, par ailleurs, mis un terme au régime des Bongo, vieux de plus de 55 ans.

Pour cette première édition, les autorités ont choisi Libreville. Même si l'intérieur du pays devrait abriter certaines manifestations locales.

Par rapport à cela, le programme officiel prévoit plusieurs temps forts dans le Grand Libreville. Ceux-ci vont des inaugurations aux rendez-vous festifs. C'est donc dès ce jeudi que vont débuter les réjouissances .

Au titre des inaugurations, on notera plusieurs infrastructures dans des secteurs divers.

C'est le cas, ce jeudi, du siège de la compagnie aérienne Fly Gabon ; les plateaux sportifs sis à l'ancien hôtel Dialogue ; le nouveau bâtiment abritant le ministère de la Culture ; la galerie nationale d'arts ; la route de contournement de l'aéroport international Léon-Mba.

A cela s'ajoutent, vendredi en matinée, la stèle de la libération (Jardin botanique), tout comme la remise des titres fonciers aux ayants droit à Igoumié ; le baptême du Ferry (Port d'Owendo) ; etc.

S'agissant du second aspect, il faut noter pour vendredi, la parade militaire et civile (Esplanade de la mosquée Hassan II) ; le match de football CTRI/Gouvernement contre les parlementaires, au stade de l'amitié sino-gabonais d'Akanda ; le banquet avec prestation d'artistes (palais Rénovation) ; le concert populaire dans les Jardins du bord de mer ; etc.

Les manifestations devraient aussi être organisées à l'intérieur du pays... Il faut rappeler que la Journée nationale de la libération a été instituée le 30 août de chaque année par un projet de décret adopté en Conseil des ministres en janvier 2024.

Elle commémore la prise effective de pouvoir par les FDS, ayant mis fin au régime du président Ali Bongo Ondimba, et au règne du Parti démocratique gabonais (PDG) qui aura duré 56 ans.

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon