Coopération sino-gabonaise : départ d'une vingtaine de boursiers gabonais en Chine

L'approfondissement de la coopération entre nos deux pays, la formation des milliers de stagiaires civils et militaires gabonais, la croissance rapide de la puissance économique et technologique de l'ex-Empire du Milieu sont autant de raisons qui font aujourd'hui de la Chine, une destination importante pour la poursuite des études supérieures à l'étranger.

À cet effet, le 1er septembre prochain, une vingtaine de boursiers gabonais s'envoleront vers la Chine pour le compte de l'année académique 2024-2025.

C'est l'objet de la rencontre à Libreville, hier, 28 août 2024, entre Zhu Xiaole, chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Gabon, les directeurs généraux de l'Enseignement supérieur et de la Défense nationale, les représentants du ministère des Affaires étrangères et ceux de l'ANBG.

Il était question de présenter les informations générales sur la Chine, les expériences partagées par les anciens étudiants et stagiaires gabonais en Chine, afin qu'ils s'adaptent mieux aux études et à la vie dans ce grand pays d'Asie.

"Nous espérons que vous profiterez pleinement de l'occasion d'étudier en Chine, d'apprendre la langue chinoise et d'acquérir des connaissances professionnelles, de mieux comprendre la civilisation et de découvrir les changements historiques et les réalisations de la réforme et de l'ouverture de la Chine depuis plus de 40 ans", a dit le chargé d'affaires.

RRAD

Libreville/ Gabon