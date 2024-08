Délestages : la SEEG court-elle un grand risque ?

De nombreux ménages, dans plusieurs quartiers du Grand Libreville, font face à des perturbations dans la desserte en électricité depuis quelques jours.

Si d'aucuns continuent à s'interroger sur les raisons d'une telle situation, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a, dans un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction, apporté des éléments de réponse.

Selon elle, "ces perturbations sont consécutives à des indisponibilités de deux turbines à la centrale hydroélectrique de Tchimbélé. À cela s’ajoute la baisse de la retenue d’eau des barrages de Kinguélé-Tchimbélé, qui arrivent en cette période de saison sèche à des valeurs très critiques, limitant de plus en plus l’exploitation des groupes à leur pleine capacité".

Et pour tenter de résorber le problème, la SEEG dit être à pied d'œuvre.

"Dans l'immédiat, les travaux de réparation des équipements actuellement en arrêt sont en cours d’exécution, en attendant la mise en production d’une centrale flottante destinée à contribuer à la stabilisation du réseau et ainsi garantir une meilleure qualité de service."

Bien que le paiement des unités Edan via les plateformes mobiles soit désormais opérationnel, la SEEG fait face à une autre grande pression interne.

En effet, d'après nos informations, l'entreprise subit actuellement celle émanant de son partenairestratégique britannique AGGREKO.

Ce dernier, spécialisé dans la production d'énergie, fournissant près de la moitié de l'électricté du Grand Libreville, menacerait de suspendre la mise à disposition de ses équipements, indispensables pour la fourniture en électricité, si le règlement de la créance qui se chiffrerait à 15 milliards de francs n'est pas effectué dans les meilleurs délais.

On parle du 21 août. Pis, ce partenaire se sentirait trahi, notamment par la volonté de la SEEG de ne pas renouveler le bail et se tourner vers un autre fournisseur ayant déjà mis à disposition la centrale flottante devant contribuer à la stabilisation du réseau et garantir une meilleure qualité du service.

Avec à la clé, assure-t-on à la SEEG, la fin des délestages.

Devant ce tableau, les différentes parties qui, pour l'heure, sont autour de la table des négociations doivent accorder leurs violons pour éviter le chaos.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon