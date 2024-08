Médias : l'égalité de genre dans les rédactions en Afrique centrale au cœur d'un atelier à Douala

Qui occupe les postes de responsabilité dans les structures médiatiques ? Y a-t-il une persistance des inégalités hommes/femmes dans les entreprises de presse et dans les associations en charge de la protection et de la promotion des droits des journalistes ? Comment garantir la parité et la non-discrimination dans les médias ? Qu'en est-il de l'accès à l'équité entre les sexes dans la formation des professionnels des médias ? Ce sont autant de questionnements qui étaient au centre de l'atelier régional qui s'est tenu du 12 au 14 août dernier à Douala, sous le thème : "Hommes et femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix en Afrique centrale".

Une rencontre internationale qui a vu la participation de plusieurs journalistes et responsables d'associations professionnelles, venus de onze pays de la CEEAC dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad.

Organisés par le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (Unoca), le Centre des Nations unies pour les droits de l'Homme et de la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC) et l'Unesco, les travaux ont surtout consisté à faire un état des lieux sur la place des femmes dans les médias et les organisations professionnelles depuis la conférence de Beijing.

Les participants ont donc, à tour de rôle, exposé sur l'expérience de leurs pays respectifs en matière de promotion des droits de la femme et de l'égalité des sexes dans le secteur de la presse.

Si le Gabon s'est distingué en raison des progrès réalisés dans la promotion des femmes aux postes de responsabilités dans les rédactions ces dernières années, le bilan général a révélé la persistance des stéréotypes sexistes et des préjugés à l'endroit des femmes, ainsi que la pratique du harcèlement sexuel dans le secteur des médias en Afrique centrale.

Outre les recommandations, trois résolutions ont été adoptées à l'issue de l'atelier, notamment la Déclaration de Douala sur le harcèlement sexuel dans les médias, l'engagement et le plaidoyer, ainsi que la création de la Synergie des femmes des médias de l'Afrique centrale (Syfemac).

Josiane MBANG NGUEMA

Douala/Cameroun