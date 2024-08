Soir du 17-Août à Libreville : routine du samedi ou célébration de l'indépendance ?

En sillonnant les artères des quartiers chauds de Libreville, dans la soirée du 17 Août, nombre d'observateurs se sont posé cette question : ferveur habituelle ou ambiance de fête ? Les Gabonais, toutes tranches d’âge confondues étaient dehors mais surtout dans les bars.

Les avis sont mitigés. Plusieurs disent avoir effectué une sortie ordinaire, histoire de se détendre et profiter du long week-end sans plus.

La zone dite "Canal", très prisée pour ses poissons braisés était plongé dans le noir (coupure de courant) à notre passage.

Gâchant un peu le plaisir de ceux qui fêtaient autour d'un plat de poisson. Pas loin de là, au quartier Cocotiers, dans le 2e arrondissement, les décibels résonnent à fond.

Ça vibre fort sur l'Elone, célèbre rythme et danse fang. Plus loindans le 5e arrondissement plus précisément au lieu dit "Couloir de la mort", l'ambiance festive est également au rendez-vous.

"On a bien passé la journée, gloire à Dieu, on attend seulement le 30 août, ma fête en tant que Gabonaise", s'exclame Reine, une riveraine.

Sur une autre table, même son de cloche, "Nous tous on attend le 30 août, je suis un Gabonais", déclare le jeune Stan.

Le propriétaire du lieu dansant le ''7e palier" paraît plus volubile " Je suis là ce soir avec ce couple que je n’ai plus vu depuis très longtemps.Ils sont venus célébrer l’accession de notre pays à la souveraineté internationale.Derrière vous, il y a mon entité gabonaise, appartenant à un patriote de haut niveau qui soutient le CTRI.Ils doivent faire quelque chose de fort et de très spécial pour le 30 août. Il ne faut pas que ça rate, tout le monde attend ce moment ".

Visiblement ce jour de fête de l'indépendance enthousiasme peu nos compatriotes.

La majorité attend le 30 août prochain, date dite de célébration du "coup de la Libération"…

RRAD

Libreville/ Gabon