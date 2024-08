Gabon/Sportifs de haut niveau : revoir les conditions d'attribution des bourses

Depuis l'année dernière, l'État, via l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), a déboursé pas moins de 700 millions de francs en faveur de dix athlètes gabonais de " haut niveau " évoluant tous à l'étranger. Notamment en France, en Allemagne, en Espagne et au Sénégal.

L'objectif de ces bourses était de qualifier un maximum de compétiteurs pour les JO de Paris-2024. Résultat : une seule s'est qualifiée. Les autres à la trappe. Quel gâchis !

On rappelle que pour obtenir cette bourse, était pris en compte le classement africain ou mondial de chaque athlète, sans pour autant vérifier dans quelles conditions (centre d'entraînement, hébergement...) se trouvent nos compatriotes à l'étranger.

Le constat est que bon nombre ont quasiment abandonné. Préférant faire les affaires avec l'argent de l'État.

Pour la prochaine olympiade, en 2028 aux États-Unis, il serait plus qu'important de placer la barre haut, s'agissant des critères d'attribution des prochaines allocations.

Déjà, parmi les dix boursiers actuels, six devraient en principe être rayés de la liste pour résultats (trop) insuffisants. Ensuite, les centres dans lesquels s'entraînent nos sportifs devraient être reconnus et labellisés par les instances internationales.

La majorité de nos athlètes s'entraînant, en réalité, au "quartier".

Enfin, obtenir un ou deux titres au niveau africain et avoir remporté plusieurs opens à travers le monde devrait être un critère, la norme. Et que le goût de l'effort et la volonté de se surpasser soient désormais mis en avant.

Willy NDONG

Paris/France