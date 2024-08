Arthur Elisée Ndong Ebeyard aura les études supérieures de rêve. Âgé de 19 ans et ancien élève du lycée Mbele d’Angondje en terminale A1, il vient de rentrer dans l'histoire des relations bilatérales entre le Gabon et la fédération de la Russie dans le domaine de l'enseignement supérieur.

En effet, à l'issue de la campagne d’admission des jeunes gabonais aux bourses d'études du gouvernement de la Fédération de Russie, lancée dernièrement au Gabon, le jeune compatriote vient d'être admis à poursuivre ses cursus universitaire au sein de l’une des plus prestigieuses universités de Russie, L'Institut d' État des relations internationales de Moscou, « Mgimo », souvent appelé aussi le " Harvard Russe". L'institut est géré par le ministère russe des Affaires étrangères . MGIMO est considérée comme l'une des universités les plus prestigieuses et les plus élitistes du pays de Vladimir Poutine.

L’ancien élève de la fondation Mbélé est l’un des 10 admis au concours mondial qui offrait l’opportunité d’intégrer cet établissement. Un Honneur et une grande fierté pour ce jeune garçon qui n’aurait pas rêvé mieux quand il décrochait son baccalauréat. Il a tenu rassurer les autorités des deux pays de sa disponibilité et son engagement à travailler d'arrache pieds pour maintenir haut le fruit de cette belle coopération.

Sveltana Ntsame Ndong

Libreville/Gabon