Mouila : que sont devenus les "marcheurs de la félicité" ?

Il est l'initiateur de la "marche de la félicité", même si d'autres jeunes ont décidé de l'accompagner dans cette mémorable aventure désormais gravée dans les annales du Gabon.

Trente-sept ans et originaire de la province de la Ngounié, Sthemy Manuel Vinga est enseignant d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée technique Nyonda-Makita de Mouila, où il exerce depuis une décennie.

Durant onze jours, du 1er au 11 juin, cet homme a piloté une caravane exceptionnelle de Mouila à Libreville en parcourant 431 kilomètres à pied.

En réalité, la marche en elle-même aura duré 9 jours, tant les marcheurs ont observé deux jours de repos, respectivement à Lambaréné et à Kango.

Et si, au départ, son ambition était de rencontrer les autorités de la Transition pour leur adresser directement le message d'une jeunesse qui ne désespère pas de la République et qui a profondément foi en l'avenir, l'enseignant d'EPS s'est davantage présenté au président Brice Clotaire Oligui Nguema comme étant ce qu 'Aimé Césaire appela "la bouche des malheurs qui n'ont point de bouches".

D'autant qu'à la faveur de l'audience qui leur a été accordée, ses amis et lui, à la présidence de la République, Sthemy Manuel Vinga a su transmettre au chef de l'État et aux membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les nombreuses sollicitations des populations qu'il a rencontrées sur son parcours dans les trois provinces traversées (Ngounié, Moyen-Ogooué et Estuaire).

Parmi ces populations, des cadres, des fonctionnaires, des responsables d'administrations, des auxiliaires de commandement, des femmes, des jeunes, des sans emploi, etc.

qui, non seulement l'ont encouragé dans sa vision, mais l'ont aussi aidé, après quasiment un mois de consultation, à enrichir son mémorandum transmis au président de la Transition.

---

---

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon