64e anniversaire de l'Indépendance : le choix de la continuité...

C'est dans un contexte particulier que les nouvelles autorités gabonaises en tête desquelles le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vont célébrer l'An 64 de la République gabonaise.

Pour la première célébration sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) de l'Indépendance du Gabon, les organisateurs ont opté pour la continuité. Du moins si l'on s'en tient au programme des manifestations, publié dans nos colonnes (lire par ailleurs).

Comme lors des années précédentes, le chef de l'État se rend ce vendredi au mausolée du premier président de la Nation gabonaise, pour rendre hommage à feu Léon Mba. En présence du gotha politico-institutionnel et de la famille du défunt.

Dans la même journée, cette forte délégation va se déporter, plus tard, vers l'esplanade du Sénat pour la cérémonie de remise des décorations. On constate que cette année, plusieurs personnalités civiles et militaires seront honorées.

En soirée, le message à la Nation du président de la République, très attendu des Gabonais (lire par ailleurs) va sans aucun doute constituer un moment fort desdites festivités.

On peut d'ores et déjà s'attendre à un pic de l'audimat de la télévision nationale sur laquelle sera diffusée en direct l'allocution du chef de l'État.

Le lendemain, samedi 17 août, une grande parade militaire et paramilitaire aura lieu à la place des Fêtes, sise sur le front de mer. Naturellement, l'aspect culturel ne sera pas occulté.

D'ailleurs le programme officiel rendu public par Pascal Yama Lendoye, président du Comité national des Fêtes de l'Indépendance, fait état d'une retraite aux flambeaux, comme les années antérieures. Bien que non mentionnés dans le programme officiel, il faut sans nul doute s'attendre à un concert à la Baie des rois ainsi que des feux d’artifice.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon