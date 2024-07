Oyem/Université : les ministres du Budget et de l'Enseignement supérieur sur le chantier

Afin de s'assurer de l'effectivité des travaux de construction de la future université d'Oyem, dans la province du Woleu-Ntem, le ministre du Budget et des Comptes publics, Charles M'ba, et son collègue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies, Pr Hervé Ndoume Essingone, ont effectué une visite d'inspection des travaux de ladite université, le samedi 27 juillet 2024, au quartier Endome, dans le 1er arrondissement du cheflieu de la province du Septentrion.

Une fois sur les lieux, les membres du gouvernement de la Transition ont pu mesurer l'état d'avancement desdits travaux.

"Même si le chantier accuse un peu de retard, on peut tout de même se réjouir de voir les premiers bâtiments qui sortent de terre", a fait remarquer un membre de la délégation ministérielle.

Les ministres des Comptes publics et de l'Enseignement supérieur n'ont pas manqué de sommer les responsables de l'entreprise adjudicataire de donner un coup d'accélérateur aux travaux.

Et cela, dans la mesure où le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, tient à l'ouverture rapide de cette université d'Oyem.

"Nous avons, à la faveur du coup de libération du 30 août 2023 et de l'arrivée au pouvoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema, décidé de relancer le projet de construction de l'université d'Oyem, afin de permettre que, à Oyem comme dans d'autres capitales provinciales, il y ait des activités universitaires et des universités fonctionnelles”, a déclaré le Pr Hervé Ndoume Essingone.

Les deux ministres ont ensuite échangé avec les responsables de l'administration dans le Woleu-Ntem.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon