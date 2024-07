Franceville : le savoir-faire des femmes exposé à Zita Oligui Nguema

Au terme de la tournée Républicaine du chef de l’Etat dans le Haut-Ogooué, les femmes des associations, coopératives agricoles et artisanes des quatre arrondissements de Franceville et même de la Passa, ont pris d’assaut l’esplanade de la place de l’indépendance le dimanche 21 juillet 2024. Objectif, offrir à la première dame, Zita Oligui Nguema le spectacle de leur savoir-faire agricole et artisanal et dans le même temps lui remettre des présents.

C’est dans cette ambiance que Zita Oligui Nguema a été accueillie à la place des fêtes, où l’attendait une exposition d’art et agricole. Au travers d’une visite guidée, la première Dame à communié avec chaque exposante, et a pu apprécier chaque talent. À son passage, quelques cadeaux lui oont été offerts, des doléances, son portrait majestueusement peint sur un tableau ne l’a pas laissé indifférente.

Séduite, elle l’a acheté. De même, elle a effectué quelques achats auprès des artisans durant sa visite. Devant le groupe socio culturel, Zita Oligui Nguema a esquissé quelques pas de dance. D’autant que ces femmes avaient hâte de la recevoir depuis plusieurs mois. Au terme de la visite, elle découvre des tonnes de produits alimentaires et artisanaux qui lui sont offerts par les femmes en guise de cadeau.

Parmi ces présents, du manioc, de l’igname, de la banane, des tubercules, de la viande de brousse, des ananas, des paniers artisanaux, tabourets, et bien d’autres.

Occasion pour la première dame d’encourager les femmes et de les féliciter, avant de leur prodiguer quelques conseils « Je trouverai le temps de revenir et nous irons visiter vos plantations. Je m’en vais, ce n’est pas un au revoir, à bientôt », a promis Zita Oligui Nguema.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon