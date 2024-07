Franceville/ Environnement : Arcadie Minguengui remet un véhicule à ses administrés

EN marge de la tournée Républicaine du Président de la Transition, dans le Haut-Ogooué, le ministre de l’environnement, Arcadie Sveltana Minguengui Ndomba N’Zoma a visité le samedi 20 juillet dernier les locaux de la direction provinciale de l’environnement qui couvre les provinces sœurs du Sud-est (Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo). C’était également l’occasion d’une prise de contact avec ses administrés depuis sa nomination. Au sortir de la visite, le membre du gouvernement de la transition a exprimé sa satisfaction.

« J’ai vu l’effort que le chef de brigade, futur directeur provincial abat chaque jour. Je suis satisfait de son dévouement », a-t-elle estimé. C’est munie d’un véhicule Pick-Up que la ministre est allée voir ses collaborateurs . Une visite qui a été applaudie des deux mains par ces derniers. « Le geste de madame le ministre est un symbole fort. C’est un honneur pour nous de recevoir notre ministre, qui de surcroît nous a remis les clés d’un véhicule pour nous permette d’accomplir nos missions avec aisance », a fait savoir Côme Ndjokounda, responsable de la direction provinciale.

Consciente de ce que sans moyens roulants ses collaborateurs ne peuvent pas se déployer avec efficacité, elle a fait savoir que : « ce n’est pas efficace d’aller voir l’opérateur en taxi, ou être conduit par l’opérateur. Voici pourquoi j’ai tenu à vous faire cette surprise, qui vous permettra de mener à bien vos missions».

Au nombre des difficultés de ce service, l’engagement effectif des crédits et le renforcement en ressources humaines. La ministre a pris note et une suite favorable est attendue. La direction de l’environnement, a pour principale mission de veiller à la protection de l’environnement et à la préservation des atteintes à la santé humaine. D’où l’importance des missions de police environnementale, des inspections et des enquêtes.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon