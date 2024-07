Cod’on place sa 24e session sur la thématique du e-commerce

La communauté Cod’On, qui est un groupe de jeunes réunis pour faire évoluer les nouvelles technologies dans le développement informatique, continue de croître.

Pour preuve , la plate forme a organisé la semaine dernière la 24e session d’échanges et de partage d’expériences axée sur les défis et les opportunités du e-commerce au Gabon.

Au cours de ce rendez-vous qui a vu la présence des férus du numérique, notamment les étudiants, les professionnels et les passionnés, il était question d’entretenir les entrepreneurs sur les notions en lien avec l’économie numérique.

" La thématique abordée aujourd’hui est la mise en place d’une plateforme du e-commerce sur l’aspect technique et la gestion pour l’aspect management et l’organisation. Nous avons permis à des solutions locales d’être présentées et de voir ce qui se fait déjà sur le marché. Le but visé par cette rencontre est de mettre en avant notre écosystème du e-commerce, de permettre aux personnes intéressées de se lancer et de créer des relations et d’améliorer leurs activités ", a expliqué Richard Mebodo, responsable de Cod’on.

L’événement, qui s’est déroulé à l’Institut français du Gabon (IFG), a permis aux spécialistes techniques et de gestion de partager avec les participants leurs expériences sur le thème abordé.

" Nous croyons fortement au potentiel de notre pays dans le numérique et nous savons que le code informatique est la base du numérique. Nous nous engageons à œuvrer pour que l’écosystème des codeurs gabonais soit structuré et mieux organisé afin de répondre aux exigences numériques auxquelles font face les entreprises, la société et l’administration publique ", rassurent les membres de la communauté.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon