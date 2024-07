Sauvetage maritime : le Gabon et la Guinée équatoriale signent un accord

Encore appelé en anglais " Search and rescue ", l’accord SAR est un système de recherche et de sauvetage aéronautique.

Le 16 juillet passé, au deuxième jour de la 9e édition de la Semaine de l’aviation civile qui se tient à Libreville, le ministre gabonais des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga, et son homologue de Guinée équatoriale, Norberto Bartolome Monsuy Mañe Andeme, ont signé, pour le compte de leurs pays respectifs, ledit accord de coopération.

Les deux États sont ainsi désormais liés par les procédures applicables en cas d’urgence ou d’alerte, de même que pendant les opérations de recherche et de sauvetage lors d’un accident d’aviation.

En fait, par le présent accord, le Gabon et la Guinée équatoriale s’engagent à renforcer la coopération et la coordination en matière de recherche et de sauvetage maritimes et aéronautiques dans leurs eaux.

" Cet accord est donc d’un grand intérêt pour les pays limitrophes comme le Gabon et la Guinée équatoriale, dans la mesure où si l’aéronef venait à amerrir dans un pays, les autorités de celui-ci ne vont plus attendre l’arrivée des secours du pays d’origine pour les opérations de recherche ou de sauvetage. Elles vont immédiatement intervenir ", a assuré le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga.

Notons que l’accord " Search and rescue " a été instauré à la suite des tragédies aériennes qui ont cruellement rappelé à la communauté aéronautique africaine combien il était essentiel de disposer d e dispositifs de recherche et sauvetage efficaces sur le continent.

G.R.M

Libreville/Gabon