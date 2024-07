Franceville : les populations édifiés sur la création des AGR

Une mission du ministère du commerce, des petites et moyennes entreprises, chargé des activités génératrices de revenus, conduite par le directeur général de la lutte contre la pauvreté, Mathurin Boussengue Mbombo séjourne à Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué du 11 au 16 juillet 2024, dans le cadre d’une formation dans la création et le développement des activités génératrices de revenus (AGR) des jeunes altogovéens en difficulté.

Les travaux se sont ouverts jeudi 11 juillet dernier, simultanément à l’hôtel de ville, qui a accueilli les associations, les coopératives, les ONG ainsi que les jeunes vulnérables. Ainsi qu’à la préfecture de la Passa, où les personnes vivant avec un handicap se sont mobilisées pour bénéficier de la formation.

« L’objectif est d’amener les jeunes en situation d’échec scolaire à s’approprier des mécanismes. Le chef de l’Etat l’a annoncé lors de son discours du 31 décembre, que la fonction publique ne peut plus recruter tout le monde et qu’il fallait trouver d’autres débouchés pour faciliter l’insertion des jeunes au niveau social », a précisé Mathurin Boussengue.

La journée d’ouverture a été consacrée à la sensibilisation sur la création et le développement des activités génératrices de revenus. Après la présentation du cadre institutionnel de cette administration et ses missions réglementaires, les participants ont étudié les démarches pour démarrer une AGR.

« Ce séminaire est un plus, car si on veut aller de l’avant on doit s’arrimer à tous les éléments nécessaires», indique Chrys Alain Talansi, participant. Durant les quatre jours de la tenue dudit séminaire, les participants seront enseignés sur la gestion des revenus ; Il est prévu une visite de quelques jeunes et femmes exemples de réussite dans les AGR ; Ensuite, une journée de partage d’expériences permettra aux jeunes d’étaler les difficultés qu’ils rencontrent et comment ils les surmontent. La formation sera couronnée par la remise des attestations de participation aux bénéficiaires.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon