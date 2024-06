Bilan de la saison de nos expatriés : David Sambissa relégué en D2 avec Istanbulspo

David Sambissa s’est engagé le 12 juin 2023 avec le club d'Istanbulspor, en Turquie. L'international gabonais était libre de tout contrat après son départ du SC Cambuur (D1-Pays-Bas), club avec lequel il était lié depuis cinq saisons (depuis 2018).

Lors de la dernière campagne (2022-2023), il avait disputé 20 matches, pour un but et une passe décisive. En cinq saisons, il aura totalisé 138 matches pour 5 buts et 12 passes décisives.

Un ratio peu satisfaisant pour que le Gabonais parvienne à s’imposer comme un titulaire incontestable et que son bail au SC Cambuur soit prolongé. Ce changement de club ne lui sera pas bénéfique au terme de la saison (2023-2024).

Puisque Istanbulspor termine dernier du championnat turc (16 points, 4 victoires, 7 nuls et 27 défaites), synonyme de relégation en D2 la saison prochaine.

Un scénario assez logique quand on se rappelle les galères auxquelles ont fait face David Sambissa et ses partenaires, n'obtenant qu'une seule victoire sur les 15 dernières journées du championnat.

Le club est même resté sur quatre défaites consécutives : face au Karagümrük à domicile (1-2), un score de tennis face à Alanyaspor (6-0), sur le plus petit des scores face au Adana Demirspor (0-1) et sans réaction le match suivant sur la pelouse de Trabzonspor (3-0).

L'attaquant de 28 ans, qui verra son contrat prendre fin le 30 juin 2026, n'a pas non plus des bonnes statistiques personnelles.

En 25 matches (sur 38 possibles) disputés en championnat, dont 18 comme titulaire, il n'a inscrit qu'un but pour 3 passes décisives.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon