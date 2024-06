Gendarmerie/Cours d'état-major: le général Brice Clotaire Oligui Nguema, parrain de la 16e promotion

Moment particulier mais surtout riche en couleurs et en émotions, hier au camp Toulekima sis à Owendo, de la Gendarmerie nationale.

Et pour cause, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs chef suprême des Forces de défense et de sécurité s'y est rendu pour prendre part à la cérémonie de fin de stage de la 16e promotion du cours d'état-major de ce corps de première catégorie.

Le numéro un gabonais est du reste parrain de ladite promotion. Un moment sans nul doute inoubliable pour les vingt-cinq (25) stagiaires africains dont dix-neuf (19) Gabonais (10 de la Gendarmerie nationale, 4 des Forces armées gabonaises, 1 de la Garde républicaine, 1 du Génie militaire, 1 de la Santé militaire et 2 des Forces de police nationale), quatre (4) Ivoiriens et deux (2) Guinéens.

Après la phase de décorations décernées à des personnalités civiles et militaires, le colonel Jean Jacques Ella Nkoulou, directeur général des Écoles a mis un terme au suspense des stagiaires en procédant à la proclamation des résultats.

Non sans indiquer à l'assistance le déroulement du stage. "(...) L'enseignement dispensé, ponctué par des exercices pratiques d'essences tactiques et sécurisation, s'est étalé sur une période de 22 semaines pour un volume horaire de 550 heures", a-t-il laissé entendre.

Avant de se féliciter de la cuvée. "La Gendarmerie nationale se réjouit de ces résultats de même que de la restitution de ces officiers à leurs corps et pays d'origine en bonne santé".

La remise des diplômes et insignes aux lauréats a constitué les autres temps forts de cette cérémonie militaire. Par la suite, le général de division Yves Barassouaga, commandant en chef de la Gendarmerie nationale, a décliné le nom du parrain du dernier "cru".

J.K.M

Libreville/Gabon