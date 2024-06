Moanda : les missions de l'ANPI expliquées au public local

La salle polyvalente de l'Hôtel de Ville de Moanda, chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou, province du Haut-Ogooué, a abrité récemment une session relative à la présentation des missions et services dévolus à l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI).

À cette occasion, le public cible, constitué essentiellement des porteurs de projets, des promoteurs d'entreprises et d'opérateurs économiques, a pu en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette structure publique qui joue un rôle bien spécifique.

Au-delà de la présentation des missions assignées à l'ANPI, les participants ont également été informés de la mise en service, depuis le 22 avril 2024, d'une représentation de l'ANPI à Moanda.

Saisissant l'opportunité, le délégué provincial de l'ANPI, Hervé Nze Bidzo, a assuré le public et les populations locales du souci nourri par l'Agence de booster, à travers sa représentation locale, à encourager l'entrepreneuriat à Moanda et dans la Lebombi-Leyou.

"L'entrepreneuriat est quelque chose qui nous tient à cœur", a-t-il déclaré. De la structuration d'un business plan à la formalisation des entreprises, en passant par l'accès au financement de projets…, l'assistance a largement été édifiée.

"Nous sortons de cette rencontre mieux informés sur le rôle de l'ANPI et l'accompagnement dans le cadre de la création d'entreprises", a confié, visiblement satisfait, un participant porteur d'un projet.

Arnaud MIHINDOU MOMBO

Moanda/Gabon