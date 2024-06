De l'espoir à la décharge de Mindoube ?

Une fois encore, la décharge de Mindoube a reçu une délégation en vue de trouver une solution pour son traitement.

Cette fois, c'est la Banque européenne d'investissement (BEI), accompagnée de l'Union européenne et d'autres entités, qui se sont invitées sur le terrain.

Le but de cette visite, lancer l’étude de faisabilité du Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) à Nkoltang, comme on peut le lire sur la page Facebook de Clean Africa.

Ce projet crucial, initié il y a environ 3 ans, devrait mettre fin à l’utilisation de la décharge de Mindoube saturée depuis au moins une décennie.

Évidemment, cette visite a suscité des réactions chez les riverains. La décharge se retrouvant aujourd'hui au milieu de nombreuses habitations suite à l'occupation anarchique des parcelles de terrain.

Ces derniers, qui ont vu durant des années défiler en ces lieux des délégations ayant le même objectif, se sont demandé si cette fois sera la bonne.

Le problème de cette décharge se trouvant sur la table des gouvernants depuis au moins 10 ans.

Des édiles de la mairie centrale, aujourd'hui sur la touche, nous nous demanderons peut-être un jour d'où provenait le blocage de ce dossier.

GMNN

Libreville/Gabon